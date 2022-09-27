志記鎅木廠｜地政署:迫切需要收回　部份木材運Y·PARK造傢俬

逾70年歷史的上水古洞馬草壟路志記鎅木廠，被列入發展區範圍需要收地，限期於9月13日屆滿，今日（27日）地政署聯同多個部門到場圍封木廠，負責人王鴻權（權叔）亦被拒入內。

地政總署指因應迫切需要今早收回鎅木廠，並由土木工程拓展署及環境保護署調查剩餘木材的狀況，會將需要處理的木材運至屯門Y·PARK，盡可能造成包括裝飾及木傢俬等產品。



地政署、漁護處、警員及大批工人到場圍封木廠。（盧翊銘攝）

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地政總署發言人表示，因應開展工程的迫切需要，署方今早收回古洞馬草壟志記鎅木廠及毗鄰兩間廠房，並交予土木工程拓展署準備展開工程。由於鎅木廠內散滿雜物，政府須圍封以防有人擅闖或意外發生。

部分木材將運往Y·PARK 循環再造成木傢俬等

發言人又指土木工程拓展署及環境保護署已開始實地調查剩餘木材的數量、種類及狀況，並會將需要處理的木材分批運送到環保署轄下的園林廢物回收中心Y‧PARK[林‧區]妥善處理，盡可能循環再造成木板及木方等再生物料，以用作設施裝飾或製成木傢俬等升級再造產品。地政總署已通知鎅木廠經營者有關業務經營的特惠津貼金額，鎅木廠的土地擁有人亦符合資格領取收地補償。

受收地及清拆行動影響的業務經營者，發言人稱如計劃將業務搬遷至其他地區繼續經營，政府會就規劃及土地事宜提供諮詢服務，並協調各部門加快相關審批程序。