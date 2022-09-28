男賊趁住戶開門乘涼、晾衫、睡覺　6次入屋爆竊　受害人多為長者

有賊人趁公屋或私人屋苑住戶開門乘涼、晾衫或睡覺時鎖門，偷偷潛入單位偷爆竊，在今年8月至9月期間，6次得手偷走約3萬元財物。警方經調查後，拘捕一名報稱是木工的35歲男子，懷疑他涉及6宗犯案手法相似的爆竊案。



東九龍總區重案組2A隊高級督察黃月珍交代案情。

東九龍總區重案組2A隊高級督察黃月珍交代案情指，今年8月至9月期間，東九龍區發生6宗犯案手法相似的住宅連環爆竊案，案發地點在秀茂坪及觀塘區共6個公屋或私人住宅單位。賊人趁住戶打開大門在走廊晾衫、鐵閘無鎖或木門虛掩時乘機入屋爆竊，其中5宗案件的受害人為老人家，他們多是忘記關門或打開門乘涼時在屋中睡覺，令犯人有機可乘。受害人損失的多是現金、超市現金卷、八達通及手提電話等，涉款約3萬元。

東九龍總區刑事部經調查後，鎖定一名35歲姓王男子，相信他與6宗爆竊案有關。昨日（27日）上午，探員在牛頭角區拘捕疑犯，行動中檢獲他犯案時身穿的衣物，被捕人現正被扣查，警方將調查他是否涉及其他爆竊案。

警方呼籲市民多關心家中長者，並要提醒他們勿將貴重物品及大量現金留在家中，睡覺或出門時要緊記要鎖好門窗，以免被賊人有機可乘。

警方亦強調，爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿以身試法。警方呼籲各位市民，尤其是居住於「三無」唐樓的市民，採取適當的家居保安措施，例如安裝閉路電視，以及避免在住所存放大量現金，以防不法之徒有機可乘。