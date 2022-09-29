毒販租屯門新落成私人屋苑作儲存倉　警拘無業漢檢$6300萬可卡因

有不法分子租用剛落成及新入伙的大型私人住宅單位作毒品儲存倉之用，以逃避執法人員追查。警方經深入調查後，昨日（28日）在屯門掃管笏一個私人屋苑拘捕一名27歲姓潘男子，並檢獲62磚可卡因，市值6300萬元。案件將於明日（30日）屯門法院提堂。



毒品調查科行動組主管高級督察曾憲釗交代案情。（陳浩然攝）

警方毒品調查科行動組主管高級督察曾憲釗交代案情指，毒品調查科經情報分析及深入調查，探員於昨日（28日）上午7時許，在屯門掃管笏管翠路一個私人屋苑截查一名27歲姓潘男子，並搜出一公斤可卡因。探員其後在男子租用的私人屋苑單位，搜出61磚可卡因，共重61公斤，合共檢獲62公斤可卡因，總值6300萬元。被捕男子報稱無業，負責搬運毒品及存倉，涉嫌「販運危險藥物」，案件將於明日（30日）屯門法院提堂。

曾憲釗指警方相信已成功堵截一批毒品流入市場，該批毒品會作供應娛樂場所，再透過娛樂場所提供予吸毒者。警方又透露，販毒集團主要選擇剛落成及新入伙的大型私人住宅單位作毒品儲存倉之用，主要是入住人數不多，保安相對嚴密，而且遠離市區，以逃避執法人員追查。警方留意到販毒集團多利用無固定收入或欠債人士，以「搵快錢」作藉口，誘使他們販毒，並粉飾販毒的法律效果。

警方提醒業主要留意租客租用單位的目的，以及其背景及財政狀況，避免被不法分子利用。若果發現租戶或鄰居用單位存放可疑物品，或經常有陌生人出入。警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。