欠債男疑遭挾持上私家車登飛鵝山　趁機開門撞消防車跳車求救

黃大仙發生懷疑非法禁錮案。30日凌晨1時許，據報飛鵝山扎山道近百花林發生一宗交通意外，涉及一輛消防車及一輛私家車。警方接報到場調查，卻發現別有內情。



警方扣查其中一輛私家車。

現場消息稱，一名南亞裔男子，懷疑因欠債兩萬元，被大約8名同為南亞裔的男子綁架，遭挾持上私家車，眾人分乘兩輛私家車駛上飛鵝山「講數」。期間，該名肉參發現前方有一輛消防車停泊在路邊，遂趁私家車趨近時，立即開門撞向消防車，並跳車求救。消防員發現事件，隨即為事主報案。警方接報趕至調查，案件暫列作「求警協助」及「交通意外無人受傷-涉及政府車輛」跟進。警員在現場扣查一輛私家車、並在飛鵝山山腳位置，截查另一張私家車。初步拘捕8名男子，而懷疑遭禁錮的男子，則由救護車送往聯合醫院治理。

消防於昨日（29日）晚上7時55分，接獲一對年約20歲男女求助，指在飛鵝山行山時不適感到頭暈。消防及救護員駕車到達現場，並徒步登山，尋獲該兩名事主後立即為兩人作初步治理後，隨後兩人均拒絕送院，由救援人員陪同落山後自行離開。期間消防車及救護車均停泊在近扎山道近百花林路邊。至今日凌晨時份，救援人員徒步落山後，始取回所屬車輛。