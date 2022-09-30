粵港澳同步反黑　警搜查191間娛樂場所拘86人　「一哥」到場巡視

「10.1」國慶臨近，粵港澳三地警方昨晚（29日）同步進行代號「雷霆2022」（THUNDERBOLT 2022) 及「犁庭掃穴」的執法行動，針對有組織犯罪活動進行拘捕及大規模掃蕩娛樂場所，以瓦解跨境罪行及斷絕犯罪分子的收入來源，警務處處長蕭澤頤更親自到旺角砵蘭街巡視。今早（30日）警方在Facebook專頁交代詳情，指警方共動員約1299人次，搜查191間娛樂場所，拘捕86人。



警方今早在Facebook專頁發文公布行動詳情，指粵港澳三地警方於昨晚（29日）同步進行代號「雷霆2022」（THUNDERBOLT 2022) 及「犁庭掃穴」的執法行動，針對有組織犯罪活動進行拘捕及大規模掃蕩娛樂場所，以瓦解跨境罪行及斷絕犯罪分子的收入來源。而警務處處長蕭澤頤亦有到場巡視。

行動中，警方共拘捕86人，年齡介乎14至69歲，他們涉嫌「傷人」、「自稱三合會成員」、「管有屬三合會社團的文件」、「販運危險藥物」、「經營賭博場所」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」、「以欺騙手段取得財產」等被捕。

警方共動員約1299人次，突擊搜查191間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，並向45名涉嫌違反《預防及控制疾病規例》的人士發出定額罰款通知書。警方亦檢獲26部釣魚機、6張麻雀枱、約41克懷疑冰毒、約62公斤懷疑可卡因、約113克懷疑氯胺酮及約30克懷疑大麻。

警方重申，打擊黑社會活動一直是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續以情報為主導的行動，全力打擊黑社會活動及其收入來源。

昨晚9時許，警務處處長蕭澤頤與O記總警司黃維率領逾半百警員巡查旺角砵蘭街與亞皆老街交界一間麻雀館，約半小時後離開。現場所見，警方未有在麻雀館帶走可疑人士，亦沒有檢走證物。