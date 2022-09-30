涉將軍澳區至少5宗「猜猜我是誰」騙案呃50萬元　兩黑幫男子被捕

兩名疑有黑幫背景的男子，近月用「猜猜我是誰」的手法，騙取受害人約50萬元。警方翻查大量閉路電視錄影後，終鎖定疑犯身份，昨日（29日）在旺角及青衣將二人拘捕，涉嫌以欺騙手段取得財產。警方相信二人涉及將軍澳區至少5宗「猜猜我是誰」騙案，現正被扣留調查。



將軍澳警區刑事支援隊主管呂朗澄督察交代案情。（陳浩然攝）

將軍澳警區刑事支援隊主管呂朗澄督察交代案情指，今年7月至9月期間，將軍澳警區接獲多宗針對長者的「猜猜我是誰」電話騙案，騙徒會冒認事主的子女或親人，以不同的藉口聲稱需要大量金錢作周轉，例如被警方或公安拘捕，需要保釋金，又或因打傷人要賠錢等。騙徒會要求受害人去指定的地點，將金錢交予所謂子女的朋友。

呂朗澄指，將軍澳警區去年同期僅有3宗「猜猜我是誰」案件，但今年同期已錄得38宗同類騙案，升幅約12倍，涉案金額高達250萬元。有鑑於「猜猜我是誰」電話騙案有上升趨勢，將軍澳警區刑事支援隊接手調查相關案件，並發現一名疑人曾經收取騙款後乘坐一輛私家車逃去。警方翻查大量CCTV後，最終鎖定兩名疑犯身份，警方昨日在旺角及青衣拘捕兩名男子，年齡分別為20歲及23歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。二人報稱無業，均有黑社會背景。

經調查後，警方相信二人與將軍澳區另外5宗同類案件有關，涉案金額高達50萬元，現正被扣留調查，不排除有更多人士被捕。呂朗澄透露，騙徒多選擇沒有閉路電視覆蓋的地方交收，以增加警方追查的難度。

警方高度關注這類騙案，因騙徒利用受害人對子女及親人的愛，騙取其畢生積蓄，行為令人髮指。警方亦發現近期騙案的受害人多乘坐的士去指定家地點交收騙款，故呼籲的士司機如發現長者神情慌張或與陌生人傾電話，可主動向他們了解情況，如有可疑，應立即報警。另外，警方與銀行業界一直緊密聯繫，職員如發現長者提取大量款項，會了解長者提款原因，減少受騙機會。