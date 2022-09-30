巴裔男疑欠債　遭友人偕親友挾上飛鵝山　警拘8人最細13歲

飛鵝山凌晨發生非法禁錮案，一名巴裔男疑因金錢問題與友人爭執，遭友人聯同親友挾持上山「講數」，其間被困車內約1小時，更被人拳毆。後來車輛駛至飛鵝山遇到一輛停泊消防車，男事主趁機打開車門撞向消防車並跳車求救。警方截獲涉案私家車並拘捕8名男女涉嫌非法禁錮，包括一名13歲男童。



警方扣查其中一輛私家車。

據了解，遭禁錮的26歲巴裔男事主，事發前於黃大仙竹園南邨被挾持上車並帶到飛鵝山，歷時約1小時，期間曾遭拳打。被捕6男2女年齡介乎13至61歲，均為親戚朋友關係，部分人有黑社會背景。

事發昨日（29日）晚上10時許，25歲男事主與友人相約於竹園南邨一停車場會面，其間疑因金錢問題爭執，其後兩輛私家車突然駛至，挾持事主上車並往飛鵝山方向駛去，過程中一名25歲男子涉向事主施襲。至凌晨時份，兩車駛至飛鵝山道百花林時，事主打開車門撞向一輛停泊在路邊的消防車，並下車向在場消防人員求救，另一輛私家車隨即往扎山道方向逃去。

警員接報到場，終於牛池灣街近扎山道將逃走私家車截獲，並拘捕8名涉事男女涉嫌非法禁錮，其中25歲男子同時涉嫌普通襲擊被捕，8人現正被扣查。男事主面及頭部受傷，清醒被送往聯合醫院治理。案件現交由黃大仙警區重案組跟進調查，警方不排除稍後有更多人被捕。