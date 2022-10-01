「露鳥兵團」壯烈行軍　漁市場大媽「食花生」評頭品足

「露鳥兵團」入侵香港？昨(30日)網上突然流傳兩條短片，20名全身赤裸的肌肉男在本港一處漁市場橫街窄巷奔跑，毫無吝嗇展示胯下雄風，雖然來去如風，但這熾熱的裸風卻令大媽回味無窮，翻看閉路電視忍不住評頭品足：「係我睇得清啊，全部睇晒」。由於片段顯示有兩名手持相機及攝錄機的人員隨行，懷疑這班壯男參與拍攝節目。



該短片攝錄時間為上月22日，即上周四凌晨約零時38分，第一條短片中，至少20名年約30至40歲的裸男，在一個擺滿魚箱及濕漉漉的小巷奔跑，尾隨有兩名男子手持相機及攝錄機全神貫注攝下過程。另一條短片轉了另一場景，相信是漁市場另一處位置，雖然時值深夜，仍有漁販在工作，裸軍卻毫無懼色，若無其事穿過。

▼▼露鳥兵團連環圖▼▼

裸男的壯舉當然逃不過漁市場的「天眼」，由於片中的裸男個個胸肌激凸，粗獷的身形難掩野性的張狂，令大媽瘋狂，片中聽到一名操半鹹淡的女子相當雀躍，一邊食花生、一邊炫耀自己的銳眼： 「廿幾個(裸男)影得幾清，個個都大條XX喺度(行街)」、「係我睇得清啊，全部睇晒」，甚至笑問在場一名店舖職員「呢個人(做咩)若無其事架？做咩唔埋去睇吓嘅？唔走去跑埋一份？」