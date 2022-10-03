01獨家｜19歲港女生伏屍龍山寺　父親親述疑點重重　批台警拒驗屍

19歲姓鍾的香港女生上周四（29日）被發現伏屍龍山寺女廁內，其父母驚悉噩耗趕赴台灣，在酒店房間進行入境隔離，在台灣當局協助下才可外出辦理愛女後事。向來文靜、乖巧的女兒猝然離世，夫婦二人如今仍感難過，但最希望釐清女兒離世一事的全盤面貌，解開多個疑點，惟鍾先生接受《香港01》電話訪問時，批評台灣警方做事馬虎，連基本的驗屍工作亦拒絕進行，僅著夫婦相信他們的辦案經驗，要求兩人草草簽字結案。鍾先生坦言絕不罷休，會嘗試尋求律師意見。



不幸離世的鍾女一直在港讀書，惟香港中學文憑的成績未如理想，在2020年9月，一如無數港人家庭會安排子女出國讀書，鍾先生亦安排當時18歲女兒在地理位置較近的台灣，入讀龍華科技大學，現時為大學三年級。但過去兩年受疫情所限，台灣更一度要求入境人士檢疫七天，夫婦二人難以赴台探望女兒，但與她聊天時，得知她相當喜歡這所學校，故他們亦甚為放心。

據鍾先生所指，女兒個性文靜、乖巧，在學校拿取獎學金，在繪畫、手工藝方面尤為擅長，且剛來台灣時亦曾開設網店賺外快。她居住於大學宿舍，4人一房，惟個性上令她較難結識知心好友，隻身在台無人傾訴，疑因此令她易鑽牛角尖，最終走上不歸路。

死者生前就讀龍華科技大學。（網上圖片）

暑假過後回台 電話透露「撞到啲嘢」

剛過去的夏天，鍾女回港與家人共渡暑假，當時沒有絲毫異樣。9月回台灣開學時，問題便開始浮現，在一、兩次電話中，鍾女曾向母親感不開心，直言﹕「我見到啲嘢，我撞到啲嘢，好唔開心」，但之後未有再提及。夫婦二人聞言，心有疑慮，見疫情有所放緩，便打算10月4日與女兒一同遊日散心，詎料還未來得及見面，已天人永隔。

夫婦知悉女兒在龍山寺離奇身亡後，便趕赴台灣辦理後事，惟因檢疫措施所限，他們未能自由出入，但在防疫中心的安排下，亦能點對點前往警署等地跟進。台警交出女兒親筆所寫的兩張字條，亦指翻查過閉路電視片段，女兒當時在寺內獨自逗留了一段時間後，一度進出女廁，後來再進入廁內，過程中沒有人尾隨其後，最終被發現伏屍廁格內，經調查後判斷為自殺。

批評台警做事馬虎 只想盡早結案

鍾先生坦言女兒沒有受到同學欺凌，亦無錢銀或仇怨瓜葛，若感情生活亦空白，基本上可以判定死因沒有可疑，初步認為台警判斷正確，但案件仍有多個疑點未能釐清，「我都覺得佢嘅死係冇問題，但好多疑點警方要做好，冇理由我覺得係咁就咁㗎喇，化驗基本上要做，但佢哋都完全唔做」；又例如閉路電視所拍攝的角度不只是女廁，疑亦拍到通往另一處地點，曾有男保安走過鏡頭，鍾先生亦擔心有其他可疑之處。

當鍾先生追問細節時，台警並無解答，僅以女兒自殺作結，著夫婦相信他們的辦案經驗，叫他們早日簽字結案。他批評台警做事「俹簁」，「佢哋乜都冇做，淨係話以我哋經驗睇過冇問題，你同意我哋就結案」。夫婦已決定拒簽字，希望台警驗屍確定愛女死因，以及讓夫婦翻看全段閉路電視片段，他們亦考慮尋求律師援助，並會自行到龍山寺查證。縱然仍然難過，但他們堅強以對，只想解開女兒離世的所有疑點，盡早了卻心事，然後在當地火化遺體，再攜愛女骨灰回港安葬。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

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