大學教授墮假冒官員騙局　提供戶口資料證清白　被呃384萬元

一名大學教授誤墮假冒官員騙局，慘被騙走384萬元巨款。警方於10月1日接獲一名62歲姓陳本地男子報案，指早前接獲自稱為政府部門人員的騙徒來電，指其涉及一宗刑事案件，要求受害人將共約384萬元存入至對方指定的戶口內。受害人其後懷疑受騙，遂報警求助。人員接報到場，經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由沙田警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。



據了解，事主姓陳（62歲），為一名大學教授。今年7月5日，他在手機上收到一個來電，對方自稱是衞生署職員，訛稱他違反廣州市公安局的檢疫規定，並指稍後會有人聯繫他，再進行查詢。同日，另一騙徒經Whatsapp致電受害人，指他涉及內地洗黑錢案，要求他交出個人資料及地址。受害人信以為真，將資料交出。

約兩周後，騙徒再經Whatsapp聯絡他，指示他交出中國銀行的戶口資料以證清白。受害人當時仍未察覺可疑，後來5天之內，共有約184萬港元被轉走至兩個本地銀行。至8月1日，騙徒再要求他存入200萬港元至銀行戶口內作擔保費，受害人因沒有足夠資金，竟按騙徒指示，在9月26日至27日期間，向中國銀行借款，並轉移至對方提供的當地銀行戶口。直至中國銀行職員發現事主戶口有異常交易，懷疑有人受騙，並通知受害人，受害人才報警求助。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。