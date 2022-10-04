警東九龍打擊醉駕　女乘客替司機「頂包」被捕

東九龍總區交通部人員10月3日在區內進行代號「追捕者」（QUICKCHASER）的打擊酒後駕駛行動。行動中，人員在龍池徑近龍翔道巡邏期間發現一輛私家車形跡可疑，上前截查期間懷疑司機與一名女乘客交換座位，經調查後，該名28歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」及「妨礙司法公正」被捕。另外，該名28歲本地女乘客及另外兩名分別34歲及35歲的本地男乘客則涉嫌「妨礙司法公正」被捕。



另外，人員巡邏期間發現一部私家車在觀塘繞道東行近宏照道高速行駛，期間多次超車，漠視其他道路使用者的安全，遂上前截查。經調查後，一名34歲姓孫本地男司機涉嫌「危險駕駛」被捕。

所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

警方提醒駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，有機會引致嚴重交通意外，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌，切勿以身試法。警方提醒車主及司機，「妨礙司法公正」為嚴重罪行。根據《刑事訴訟程序條例》，違法者可被處以七年監禁及罰款。

另外，危險駕駛行為嚴重危害其他道路使用者安全。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁三年及罰款25000元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。

警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。