消防總隊目夜跑猝死　滅火救人31載　工會﹕定期體檢屬自願性

一名51歲姓湯休班消防員，今日（4日）凌晨在三家村遊樂場跑步期間，暈倒猝死。死者駐守牛池灣消防局，為總隊目級別，入職31年，主要負責滅火及救援，死者一家四口居住在油塘消防員宿舍，與太太育有一子一女。消防處指，目前部門福利組聯絡死者家人，希望盡快會面提供協助。

香港消防處職工總會主席聶元風表示，現時消防員並不需強制進行定期身體檢查，只屬自願性質，若處方能安排可供選擇的免費體檢服務，相信同袍會感歡迎。



消防處職工會總會主席聶元風接受訪問（蔡正邦攝）

消防員定期體檢不是強制 只屬呼籲性質

聶元風指，現時消防處並沒強制要求消防員定期進行身體檢查，只是呼籲性質，若自覺有需要便自行去做身體檢查。被問到會否希望引入強制身體檢查要求，聶元風認為若屬強制性質，同袍有機會對措施反感。相反，若處方能安排可供選擇的免費體檢服務，同袍會對此感到歡迎。

現時，消防員每年須參與兩次體能訓練，秋季耐力跑以及春季手力測試，只要通過合格便代表能應付工作上體能需求。而測試準則亦會視乎年紀進行調整，以4.8公里耐力跑為例，一般需要在20多分鐘內完成，若年紀較大的消防員，能酌情延長跑步時間。

現時消防員只需入職前接受體檢 潛水員才獲定期檢查

翻查資料，2017年深井消防局一名49歲消防隊目，與同僚打排球時昏迷不治，有議員同年曾向消防處要求加強消防員身體檢查。當時獲處方回覆指，所有投考消防處紀律職系職位的人士只在入職前均需接受體格檢驗以證明健康狀況適宜聘用。而負責特別工種的消防處人員，如消防處的潛水員及在高壓環境中工作的加壓救援隊隊員，須接受定期身體檢查。換言之，普通職位消防員無須定期體檢。

消防署對事件難過 安排福利組聯絡遺孀

消防處回覆指，一名隸屬牛池灣消防局的休班消防總隊目，今日（4日）凌晨於鯉魚門三家村遊樂場內突然暈倒，送院後證實不治。該名離世的消防總隊目入職消防處31年，主要負責滅火及救援工作。處方對於有屬員離世感到難過，已安排福利組人員聯絡其家人，並會向他們提供一切適切的協助。