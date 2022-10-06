柴灣邨男子涉恐嚇妻女被捕　 母親返家誤會兒子遭「綁架」惹虛驚

柴灣昨日（6日）晚上發生一宗「綁架」疑雲，一名婦人報案稱其兒子疑於寓所遭4名大漢鎖上手銬挾走，警員到場證實事件為警方拘捕行動，一名男子涉嫌刑事恐嚇被捕，並非綁架或非法禁錮事件。

據了解，案中男事主早前曾與妻子分居，昨日有人聲稱要求兩名女兒搬回，否則會傷害兒子，妻子聞訊大驚報警，警員於是上門調查拘人。及後男事主母親返家發現兒子不見蹤影，由鄰居口中得知兒子懷疑被人帶走，於是報警求助。



柴灣昨晚發生一宗「綁架」疑雲。（資料圖片）

消息指，被捕38歲男事主，與其36歲妻子育有兩女一子，本來與母親一家六口同住柴灣邨灣畔樓單位。早前男事主與妻子爭吵後分居，其妻子與兩名分別17歲及15歲的女兒搬走，11歲幼子則繼續與男事主同住。至昨日有人聯絡大女，聲稱要求她們兩姊妹搬回，否則會傷害兒子，女兒於是告知母親，母親聞訊大驚報警。

東區刑事調查隊探員接報登門調查，發現男事主兒子並無受傷，經調查後將男事主拘捕，並帶返柴灣警署扣查。至晚上11時許，男事主母親返家發現兒子不見蹤影，致電亦不果，於是向鄰居詢問，鄰居指見到男事主疑遭數名便裝男子帶走，母親擔心下報警。軍裝警員到場經調查後，證實男事主為早前被警方拘捕，事件不涉綁架，案件其後改列「雜項」。