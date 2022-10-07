警何文田拘兩男女檢75萬元冰毒　 揭租豪宅劏房作毒品倉

將軍澳反三合會行動組經深入調查及情報分析，相信有人在西九龍區內進行販毒活動，遂於周四（6日）晚上採取行動，搗破何文田何文田街35號一舊式豪宅內一個約200呎劏房單位，相信單位是分銷毒品中心，並拘捕單位內一名54歲男子及一名38歲女子。

案中販毒分子以豪宅作掩飾，調查顯示涉案單位約2,000呎，分9個劏房出租。販毒分子涉租用其中一個200呎劏房，作毒品分銷中心用途，月租約7,000元。人員在單位內檢獲約1,160克冰毒，市值約75萬元，以及一批毒品包裝、分銷及吸食毒品的工具。



被捕男子報稱任職運輸工人，被捕女子則無業，警方正調查兩人關係。兩人被帶返警署調查，不排除稍後會有更多人被捕。將軍澳反三合會行動組督察黃煜程稱，調查顯示涉案毒品分銷中心，自今年8月初開始運作，警方相信成功堵截的該批毒品，主要供應予西九龍及東九龍的買家及娛樂場所。

涉販毒男女被捕。(梁偉權攝)

警方表示，將軍澳警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，於昨日（10月6日）展開打擊毒品行動，在紅磡何文田街突擊搜查一住宅單位，並在單位內檢獲約1.15公斤懷疑「冰」毒及一批毒品包裝工具。單位內一名54歲姓劉本地男子、及一名38歲姓李本地女子涉嫌「販毒」被捕，現正被扣留調查。行動中，人員檢獲的毒品總市值約為70萬元。



根據香港法例第134章《危險藥物條例》，「販毒」一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。

