打擊白牌車│警扮乘客放蛇網上租車　5客貨車及私家車司機被捕

警方表示，新界北總區交通部執行及管制組，昨日（10月6日）早上約6時，以情報主導進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途行動。人員透過網上平台，在多區租用3輛私家車和2輛輕型貨車，並派員喬裝乘客，當到達目的地時，人員便以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」，拘捕5名年齡介乎27至61歲本地男司機，其中涉案的所有車輛，均沒有由運輸署發出的出租汽車許可證。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。



(警方圖片)

警方呼籲駕駛人士，非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，會引致乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。另外，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，而相關涉案車輛會被吊銷牌照及被扣押。警方表示十分重視涉及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的案件，並會繼續透過針對性執法行動打擊相關罪行。