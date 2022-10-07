女副總裁墮加密貨幣廣告陷阱失$1660萬　輸掉積蓄再借銀行鉅款

56歲女子墮「投資廣告」陷阱，在網上誤交騙徒，騙徒以投資及提供保證金為由，要求女子先後將加密貨幣及積蓄轉到其指定的電子加密貨幣戶口，女子不虞有詐，為交保證金更向銀行借款約550萬，遭騙走約1660萬元。其後騙徒失聯，女事主懷疑受騙報案，暫未有人被捕。據悉，女事主為一間公司的副總裁。



警方週一（3日）接獲一名56歲姓陳女子報案，指7月20日透過「LINE」廣告獲取投資資訊，廣告連結將她連到一個虛假網站後，網站要求她提供個人資料及電話號碼，稍後會有專人聯絡她，提供加密貨幣的投資意見。

其後，她透過WhatsApp接到一名自稱是加密貨幣專家的男子來電，經他介紹在一個虛假的網上平台買入加密貨幣，今年7月至8月期間，先後10次將約值880萬元的 「以太幣」及「泰達幣」轉帳至騙徒指定的8個不同電子加密貨幣戶口。

其後，騙徒要求女子提供保證金以提取全數本金。女子再向銀行借款約550萬。連同積蓄，女子轉賬共約780萬元至騙徒的電子加密貨幣戶口，惟他其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於報案。報案人的總損失共約1660萬元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由東區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。