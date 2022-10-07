粵港澳「雷霆2022」共拘3 581人　檢獲3.8億元毒品及現金

警方5月20日至7月4日及9月13日至30日，分兩階段進行代號為「雷霆2022」的大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動。行動中，香港警方共拘捕3 581人，檢獲的現金、毒品和涉及非法活動的物品總值約3.8億元。



三地警方一直不遺餘力打擊三合會及有組織犯罪活動，特別針對跨境犯罪集團。「雷霆2022」是以情報為主導的聯合執法行動，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及斷絕犯罪分子的收入來源。

行動期間，香港警方聯同入境事務處、海關、消防處、食物環境衞生署等政府部門共搜查約5 500個場所，包括酒吧、遊戲機中心、網吧、派對房間及住宅單位等，並拘捕3 581人，他們涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，包括傷人、縱火、自稱三合會成員、刑事毀壞、勒索、管有攻擊性武器、販運危險藥物、經營非法賭博場所、經營賣淫場所、串謀控制他人賣淫、行使偽造紙幣、處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及企圖輸出未列艙單貨物等。

被捕人士包括2 407名男子及1 174名女子(11至94歲)，當中179人為內地人士，277人為非華裔人士。香港警方同時檢獲市值超過四百萬元的凍肉及共值約3.4億元的毒品及精神科藥物，包括大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒、海洛英及藍精靈等。香港警方會繼續與內地及澳門警方保持密切聯絡及交換情報，打擊跨境三合會犯罪集團，以維護公眾對治安的信心。