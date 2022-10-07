4女公務員涉向6醫生多次買免針紙被捕　每張500至2500元

警方早前拘捕6名及通緝1名私家醫生，涉嫌濫發2萬多張「免針紙」，當中有370名政府僱員曾使用該些醫生過去所簽發的免針紙。警方經調查後，今日拘捕4名女公務員，分別是社署職員及小學教師。調查發現，她們分別2至3次向6名涉案醫生，以每張500至2500元購買免針紙。警方指，經審查所有證據，包括被捕人士的醫療背景、曾否作出虛假聲明，以及向醫療專家取得專業評估後，警方有理由相信她們違法地取得免針紙，遂以串謀詐騙罪將她們拘捕。消息指，被捕小學教師任職於廣東道官立小學，《香港01》正就事件向教育局了解。



一名女社工涉案被捕。 （林朗天攝）

西九龍總區警司刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，警方繼續調查有醫生懷疑不恰當發出免針紙案件，今晨（7日）西九龍總區重案組聯同港島總區及元朗警區探員，分別於天水圍、觀塘、沙田、紅磡區，以「串謀詐騙」罪名拘捕4名本地女子，她們分別25歲、42歲、45歲及48歲，四人皆為現職公務員，其中3人為社署員工，據悉當中2人為社工，其餘1人則是教育局一間官立學校的教師。警方其後亦搜查4人位於灣仔、黃大仙及油尖區的工作地點。

調查顯示，4人早前各自以500至2500元，向6名涉案醫生多次取得免針紙，至少先後獲發2至3張。4人現時仍被警方扣查。

鍾雅倫又指，由於涉案醫生曾簽發大量免針紙，警方會審視全部的免針紙，確保沒有違法情況。他強調警方的調查工作不會只針對公務員，職業背景不是警方的考慮，並指持有該些醫生的免針紙並不等於一定違法。

警方就打擊濫發免針紙案件，至今共拘捕6名醫生、7名診所職員、26名免針紙市民，其中一名醫生早前已被暫控有關罪名。調查工作仍在進行中，警方會聯同律師司、醫務衞生局、公務員事務局等部門進行緊密聯繫，積極進行調查工作。

警方再度呼籲，專業醫務人員濫發免針紙或市民透過虛假的消息獲得免針紙，有機會干犯串謀詐騙罪。串謀詐騙罪屬嚴重刑事罪行，一經定罪最高可判監14年。

警方西九龍總區刑事部（行動）警區鍾雅倫交代案情。（林朗天攝）

他又指，特區政府一向呼籲及鼓勵市民打針，希望減低傳播風險及盡早回復正常生活。公務員身為社會公僕，更應該要以身作則，以違法手段騙取免針紙的自私行為，不但會令自己承受感染風險，亦會令身邊同事、接受服務的市民增加風險，案中被捕人士分別要接觸小童及長者，有機會為市民帶來不必要的風險，呼籲持有被捕醫生免針紙的人士盡早打針，如果認為身體狀況不適合打針，盡快求診取專業意見。

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