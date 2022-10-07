荃灣、長沙灣、沙田警區掃賭拘29人　多名「塘邊鶴」同被票控

荃灣警區、長沙灣警區、沙田警區一連3日（5至7日）分別在各區展開掃賭行動，搗破一個樓上住宅非法麻雀賭檔及多個街頭賭博處。行動中，警員拘捕一名70歲姓袁本地男子，涉嫌「經營賭博場所」。另外10名麻雀賭客、18名街邊聚賭男均被捕。另外，有多名圍觀賭局的「塘邊鶴」，則分別涉違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章），與所有被捕人同遭罰定額罰款通知書。行動中，警員共檢獲3張麻雀枱、6副麻雀、少量賭款及賭博工具、一副紙牌及少量現金。



荃灣警區特別職務隊人員今日（7日）展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，下午突擊搜查新村街一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，警員拘捕一名70歲姓袁本地男子，涉嫌「經營賭博場所」。另外5男5女（年齡介乎33歲至85歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女亦涉嫌違反第599G章，須收定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

另外，長沙灣分區特遣隊人員同樣在今日（7日）下午在順寧道一休憩處展開打擊非法街頭賭博行動。行動中，人員拘捕4名本地男子（年齡介乎55至68歲），涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」。當中，4名被捕男子及休憩處內的3男1女（年齡介乎52至79歲）分別涉嫌違反第599G章及第599I章，均遭罰定額罰款通知書。

沙田警區特別職務隊人員一連三日（5至7日）在沙田區內展開代號「軌跡」的反罪惡行動。行動中，警員並在禾輋邨、廣源邨、博康邨及頌安邨一帶，巡查多個街頭聚賭及聚集黑點，拘捕14名本地男子（年齡介乎50至60歲），涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」。行動期間，警員向涉嫌違反599G章及第599I章的15名男子（年齡介乎42至83歲）發出定額罰款通知書。