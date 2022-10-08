警跨部門旺角大反黑　兩日動員逾百警力拘55人

旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、特別職務隊、牌照課以及西九龍總區機動部隊，一連兩日（6至7日）展開代號「疾響（DASHREBOUND）反罪惡行動，動員過百人，大規模打擊三合會收入來源及遏止青少年犯罪活動。人員突擊搜查區內多間遊戲機中心、網吧、桌球室、酒吧以及夜總會，同時搜查多個住宅及商業單位，搗破6個懷疑非法釣魚機賭場、1個懷疑賣淫場所、1個懷疑毒窟及2個懷疑色情光碟分銷中心，共檢獲40部賭博用釣魚機、約1萬元賭款、約7,200隻市值約22萬元的色情光碟，以及總值約4.3萬元懷疑毒品。



行動中，警方共拘捕38男17女（19至69歲），其中3名男子為外籍，他們分涉「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「販運危險藥物」、「經營毒窟」、「管有淫褻物品以供發布」、「串謀刑事毀壞」、「未能出示身份證明文件」被捕。

警方跨部門展開代號「疾響（DASHREBOUND）反罪惡行動，一連兩日（6至7日）動員過百人，在旺角大規模打擊三合會收入來源及遏止青少年犯罪活動。（警方提供）

其中被捕的24男12女，同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；9男5女則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）；1名男子涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

被捕人士當中，亦包括1名19歲青年，他涉嫌「串謀刑事毁壞」，相信與早前旺角區一宗非法收數案件有關。警方經初步調查後，相信有人以金錢誘使青少年進行非法收數相關的不法行為。

警方跨部門展開代號「疾響（DASHREBOUND）反罪惡行動，一連兩日（6至7日）動員過百人，在旺角大規模打擊三合會收入來源及遏止青少年犯罪活動。（警方提供）

警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病規例》的相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險；同時對於涉及三合會的活動均採取零容忍態度，定必嚴正執法，並會繼續加强青少年的守法意識，提醒年青人切勿為獲取報酬而被利用或參與非法活動。