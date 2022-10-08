片段曝光｜荃灣毒品快餐車遇查拒停車　5警破窗按地制服拘司機

警方昨日（7日）晚上，在青山公路—汀九段發現一輛毒品快餐車，惟在截查行動中，涉案司機未有按指示停下，並把私家車駛離現場，期間更多次做出危險駕駛動作，最終警方截停私家車，並檢獲約5克懷疑「冰」毒，市值共約3,200元，將涉事的43歲男司機拘捕。

今日（8日）網上流傳片段，顯示警方在荃灣海安路截停私家車後，狂揮警棍破窗，將該名被捕男司機從車抬出，終合力將其按地制服，及後再將他抱起帶往路邊等待調查。



今日網上流傳的片段長約3分半鐘，相信是由途經市民所拍得，當中涉案的紅色私家車與警員展開一輪「追逐戰」後，在設有橙色隔音屏障的一段海安路被截停。

片段顯示當時至少有5名警員上前包圍車輛，惟涉案男司機仍不為所動，警員逐拔出警棍，強行打破右邊前車窗，集眾人之力下嘗試把男司機抬出，亦有警員從左邊車門進入車廂，試圖協助把司機推出車外，最終男司機反抗無果，數名警員把他壓在地面，將其按地制服，整個過程歷時約半分鐘。其後，男司機懷疑身體不適，需由2名警員合力抱起，並將他安置在路旁等待接受調查。

警方表示，昨日（7日）傍晚約6時，新界南總區交通部執行及管制組人員在荃灣區巡邏期間，發現一輛私家車違規停泊在青山公路—汀九段，遂上前截查。惟該輛私家車未有按指示停下，並駛離現場，期間作出危險駕駛動作。人員其後於海安街截停該車，要求司機打開車門並口頭警告無果後，使用警棍擊破其車窗，制服姓黃（43歲）男司機。人員在其身上及車內，檢獲約5克懷疑「冰」毒，市值共約3,200元。黃男報稱不適，被送往仁濟醫院治理，並涉嫌「販毒」、「在藥物影響下駕駛」及「危險駕駛」被捕，正被扣查。案件交由荃灣警區刑事調查隊第跟進。

據了解，該名43歲男司機於被追捕期間，曾於迴旋處低速兜圈十多次，又曾跨越四線轉圈。