警九龍城反黑拘78人包括5巴裔男　檢毒品及牛肉刀

九龍城警區刑事部人員昨日（7日）進行代號「日暮」的情報為主導的行動，重點針對三合會相關活動及區內特別是在工廠大廈內的不同場所，打擊有組織犯罪。行動共拘捕78名男女，當中包括5名巴基斯坦裔男子，及共發出80張定額罰款通知書。



在行動中，探員一共拘捕5名持香港身份證的巴基斯坦裔男子、49名本地男子及24名本地女子（年齡介乎19至69歲），他們分別涉嫌「販運危險藥品」、「自稱三合會社團成員」、「襲擊警務人員」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌售賣酒類飲品」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「容許出租處所作為賭場」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。

此外，探員亦檢獲約31.29克懷疑可卡因、少量大麻花、3把牛肉刀及約16.6萬元懷疑犯罪得益。行動中檢獲的毒品總市值約5萬元；而行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

警方重申，打擊三合會活動一直是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續以情報為主導的行動，全力打擊有關三合會活動及其收入來源。警方亦呼籲市民現正處於疫情嚴峻時期，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。