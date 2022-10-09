警瓦解本地詐騙集團拘11男1女　3人為學生　檢氣槍等武器

警方展開針對電話騙案的「狙剿行動」，搗破一個以「低息貸款」及「猜猜我是誰」兩種方法騙財的詐騙集團。警方一共偵破95宗騙案，並以「串謀詐騙」罪拘捕11男1女，年齡介乎15歲至34歲，涉款約450萬元。警方又在一個相信是招募傀儡的派對房間內，搜獲氣槍等武器，正調查武器用途。



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新界南總區重案組總督察伍文豪講解案情，指本年1月至10月，新界南總區刑事部留意到一個詐騙集團活躍於香港，主要以兩個方式行騙，分別是訛稱提供低息貸款，或者「猜猜我是誰」。

警方破獲81宗低息貸款騙案，受害人年齡介乎21至64歲，涉款約630萬港元。當中最大涉款金額的案件，受害人被騙去27萬元。騙徒假扮本地銀行職員，以「隨機撥打（cold call）」的形式致電受害者，聲稱可以提供低息貸款。當受害人表示有興趣後，騙徒就會要求受害人付出約為貸款額一成的保證金。騙徒再假扮銀行或律師樓職員，指示受害人用現金將款項存入指定銀行賬戶，金額由1萬元至27萬元不等。當收到保證金後，騙徒即失去聯絡，受害人無法收到貸款金額。

至於「猜猜我是誰」騙案，多名長者收到假扮親友的騙徒來電，稱被警方拘捕，需要交保釋金。約14名長者受騙，年齡介乎56至89歲，涉及金額110萬元。新界南總區刑事部經過深入調查及分析，鎖定一個活躍於本地的詐騙集團，本月7日下午時份，當騙徒向一名83歲婆婆收取「保釋金」時將其拘捕。兩名男子涉嫌「串謀詐騙」被捕，再在全港各區拘捕另外10名本地男子，包括集團骨幹成員、招募傀儡的人士及負責接觸受害人的「跑腿」。

警方相信集團涉及全港共95宗騙案，涉款450萬元。被捕的11男1女，年齡介乎15至34歲，其中3人報稱學生、兩名為運輸工，另外一人報稱為裝修，一人報稱為清潔工，其餘人士無業。部分被捕人士有三合會背景。被捕學生主要為「跑腿」角色。被捕人士被扣留調查，行動仍在進行中，不排除更多人被捕。新界南總區重案組高級督察鄭紫妍提醒年青人，勿因少許金錢為犯罪集團行事，或者賣戶口予其他人作非法用途。

警方又在一個相信是招募傀儡的派對房間內，搜獲兩支氣槍、三把鐵錘、兩支鐵通、作案時使用的支票簿及少量毒品，兩電腦。派對房間內的一名男子，涉嫌「管有仿製槍械」、「藏有攻擊性武器」及「藏毒」被捕。行動中警方檢獲兩部電腦、18部智能電話、10張銀行卡、一部點鈔機及7萬元現金。