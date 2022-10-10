警打擊網上詐騙及洗黑錢　拘85人最細15歲　涉款逾4,500萬

警方於9月26至10月8日展開一連兩星期的「淺岸」行動，打擊網上騙案。行動一共偵破74宗案件，包括網上購物、投資、求職及網上情緣騙案等。警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等罪名拘捕59男26女， 年齡介乎15至74歲，所有被捕人士為傀儡戶口持有人，涉及總損失金額達4,500萬元。行動中，警方共檢獲7張銀行卡，45部手提電話及2部手提電腦。



警方新界南總區刑事部 (行動) 陳志昌警司、新界南總區重案組伍文豪總督察、莊婉娜高級督察及機場警區情報及支援組主管何鴻昇督察向傳媒簡報案情。

新界南總區去年拘7人 被起訴「洗黑錢」 本月中提堂

新界南總區重案組高級督察莊婉娜表示，新界南總區在2021年時接手調查一宗低息貸款騙案，涉及35名受害人， 涉及損失金額達170萬元。警方在2021年中，拘捕11男3女，年齡介乎21至52歲，所有人都報稱無固定職業。莊婉娜指，大部分被捕人士為傀儡戶口持有人，均報稱對涉案贓款不知情、或只是借出自己戶口予不知名人士使用。莊說，警方在取得律政司意見後，有7名被捕人士已被落案起訴「洗黑錢」，案件將於本月12日至14日於沙田裁判法院提堂；其餘被捕男女已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。

她提醒，根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。

機場警區偵破2宗假冒官員騙案 機場警區情報及支援組主管何鴻昇督察指，機場警區於今年9月偵破2宗假冒官員騙案，涉及2名內地受害人，共損失約140萬港元。受害人分別接獲冒認衞生署職員及內地執法人員騙徒電話，聲稱受害人涉及內地洗黑錢案件，需提供金錢以暫緩拒捕。為增加受害人信任，騙徒製造虛假的拒捕令及保密令，並將有關文件親身交給受害人或相約受害人見面交收。一被捕女子曾是騙局受害人 遭騙徒洗腦協助行騙

經深入調查後，警方拘捕一名23歲女子涉嫌冒認香港警察，將虛假拒捕令及保密令交給受害人，令受害人墮入騙局。該名被捕女子亦報稱自己是假冒官員騙案受害人，為洗脫嫌疑，被捕人為「官員」執行任務，包括編印虛假拒捕令及保密令，並將文件交給受害人。警方在被捕人處所搜出犯案時所穿的衣著，以及虛假的警方委任證、拘捕令和保密令，以及製造相關文件的器材。



何鴻昇呼籲市民留意以上行騙手法，如果墮入騙局，有機會造成金錢損失，或會不法分子利用成為其中一員。何鴻昇強調，警方不會隨便將警方委任證給予他人成為特務警察，警方亦不會為公安派遞文件。市民如遇到以上情況，需立即致電999，或到附近警署報案求助。



警方新界南總區刑事部 (行動) 警司陳志昌指，警方會著力打擊傀儡戶口持有人，其刑責亦不會比犯罪集團低。陳志昌強調，若傀儡戶口曾用作犯罪用途，其持有人都要負上刑責。警方提醒市民切勿胡亂相信透過網上或電話結交的陌生人，遇到有人以任何理由索取金錢或利誘作出投資，務必要核實對方身份。如果有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。