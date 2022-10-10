警打擊網上詐騙及洗黑錢 拘85人最細15歲 涉款逾4,500萬
警方於9月26至10月8日展開一連兩星期的「淺岸」行動，打擊網上騙案。行動一共偵破74宗案件，包括網上購物、投資、求職及網上情緣騙案等。警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等罪名拘捕59男26女， 年齡介乎15至74歲，所有被捕人士為傀儡戶口持有人，涉及總損失金額達4,500萬元。行動中，警方共檢獲7張銀行卡，45部手提電話及2部手提電腦。
新界南總區去年拘7人 被起訴「洗黑錢」 本月中提堂
新界南總區重案組高級督察莊婉娜表示，新界南總區在2021年時接手調查一宗低息貸款騙案，涉及35名受害人， 涉及損失金額達170萬元。警方在2021年中，拘捕11男3女，年齡介乎21至52歲，所有人都報稱無固定職業。莊婉娜指，大部分被捕人士為傀儡戶口持有人，均報稱對涉案贓款不知情、或只是借出自己戶口予不知名人士使用。莊說，警方在取得律政司意見後，有7名被捕人士已被落案起訴「洗黑錢」，案件將於本月12日至14日於沙田裁判法院提堂；其餘被捕男女已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。
她提醒，根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。
機場警區偵破2宗假冒官員騙案 機場警區情報及支援組主管何鴻昇督察指，機場警區於今年9月偵破2宗假冒官員騙案，涉及2名內地受害人，共損失約140萬港元。受害人分別接獲冒認衞生署職員及內地執法人員騙徒電話，聲稱受害人涉及內地洗黑錢案件，需提供金錢以暫緩拒捕。為增加受害人信任，騙徒製造虛假的拒捕令及保密令，並將有關文件親身交給受害人或相約受害人見面交收。一被捕女子曾是騙局受害人 遭騙徒洗腦協助行騙
經深入調查後，警方拘捕一名23歲女子涉嫌冒認香港警察，將虛假拒捕令及保密令交給受害人，令受害人墮入騙局。該名被捕女子亦報稱自己是假冒官員騙案受害人，為洗脫嫌疑，被捕人為「官員」執行任務，包括編印虛假拒捕令及保密令，並將文件交給受害人。警方在被捕人處所搜出犯案時所穿的衣著，以及虛假的警方委任證、拘捕令和保密令，以及製造相關文件的器材。
何鴻昇呼籲市民留意以上行騙手法，如果墮入騙局，有機會造成金錢損失，或會不法分子利用成為其中一員。何鴻昇強調，警方不會隨便將警方委任證給予他人成為特務警察，警方亦不會為公安派遞文件。市民如遇到以上情況，需立即致電999，或到附近警署報案求助。
警方新界南總區刑事部 (行動) 警司陳志昌指，警方會著力打擊傀儡戶口持有人，其刑責亦不會比犯罪集團低。陳志昌強調，若傀儡戶口曾用作犯罪用途，其持有人都要負上刑責。警方提醒市民切勿胡亂相信透過網上或電話結交的陌生人，遇到有人以任何理由索取金錢或利誘作出投資，務必要核實對方身份。如果有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。