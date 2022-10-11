大埔中年男子捱私家車撞　昏迷送院

撰文：陳傲淇 林振華
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今日（11日）傍晚6時許，一輛私家車駛經大埔汀角路51A號太平工業中心對開時，撞到一名68歲姓卓男子，途人見狀報警。男傷者被撞飛倒地不省人事，其後由救護員送往威爾斯親王醫院搶救。

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