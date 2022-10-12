勝和新坐館上任　14K流浮山酒家設宴　O記「到賀」控50人違限聚令

黑幫社團和勝和，於10月剛為新舊坐館交接的日子。據了解，為慶賀勝和新坐館「廟街朗」上任，作為同行的另一黑幫14K，昨日（11日)晚上，在新界流浮山一家其「集團旗下」的酒家設宴款待。警方有組織罪案及三合會調查科（O記）人員接獲情報，遂聯同大批機動部隊（PTU）人員前往酒家「到賀」，最終約50人被控違反限聚令。



O記探員在流浮山一間酒家執行反黑行動。

據知，宴會期間上址酒家聚集不少幫派名人，除了和勝和的主角「廟街朗」、揸數「肥仔亮」剛剛卸任的坐館「少韓」等人之外，14K亦派出活躍元朗區的「華豬」、「標豬」、「阿禮」等猛將。其中「阿禮」為元朗區內政界猛人「田雞東」的門生，「阿禮」曾於2016年，向壹傳媒創辦人黎智英的大宅投擲多個玻璃樽，有人承認「醉酒犯事」，被法庭判處罰款5,000元及向黎智英賠償3,500元。

除和勝和及14K成員之外，亦有其他幫派約20多名各路人馬到場出席宴會。當時酒家內最少有50人。據了解，O記探員聯同大批PTU人員，於11日晚上約8時，到上址酒家「祝賀」，經初步調查後，沒有人被拘捕，但上述出席的50多人，位位均被票控違反599G「限聚令」，隨後警方人員收隊離去。

《香港01》正就事件向警察公共關係部查詢。