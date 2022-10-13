82歲老婦墮假冒公安詐騙陷阱　遭騙徒擺佈逾一年失650萬元

一名82歲老婦去年接獲自稱內地公安局的騙徒電話，指其涉及一宗以欺騙手段取得財產的案件。女事主提供銀行戶口資料作調查之用，其後發現約650萬元存款不翼而飛，於是報警。警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」調查。



警方指昨日（10月11日）接獲一名82歲姓黃本地女子報案，指早前接獲自稱為內地官員的騙徒來電，指其涉及一宗刑事案件，要求受害人提供銀行戶口資料以作調查之用。受害人其後發現約650萬元存款不翼而飛，懷疑受騙，遂報警求助。

警方指出，去年6月11日中午，受害人黃婆婆收到自稱內地公安的騙徒電話，聲稱受害人的香港銀行戶口涉及內地詐騙案。騙從透過Whatapps 同受害人聯絡，要求她交出銀行戶口和密碼以供調查，以證明她的資金充足及沒有參與任何洗黑錢的活動，否則將受害人起訴。

按騙徒要求銷毀存摺和銀行卡 令受害人無法查看戶口資產被轉走

騙徒要求受害人不要將涉嫌調查的事情告訴任何人，否則她的家人將在內地被拘捕。老婦按騙徒要求，銷毁她的香港銀行存摺和銀行卡，因此在去年6月起，受害人不能查看自己銀行戶口及不能登錄戶口，不能發現戶口資產被轉走。

騙徒更指示受害人每天早上通過Whatapps 發信息給騙徒，好讓騙徒得知受害人沒有將事件告訴其他人，受害人一直遵循騙徒的指示。至今年9月22日，騙徒透過Whatapps通知受害人，要求她刪除與騙徒Whatapps的對話記錄。翌日受害人更發現騙徒封鎖自己，再聯絡不了騙徒。受害人向她的女兒透露事件，與家人商討後決定於本月11日報警求助。案件列作以欺騙手段取得財產，交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。