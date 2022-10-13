七旬老婦墮假公安電騙　騙徒上門索個人資料　痛失$764萬積蓄

一名移民71歲退休老婦近日返港，誤墮假公安電騙陷阱，被自稱為內地公安的騙徒指使開設新銀行戶口並多次匯款，假冒「公安局輔助人員」更登門索取老婦的身份證、銀行戶口資料及取走其手機 SIM 卡。老婦痛失764萬元積蓄和及剛賣樓所得的樓款。經警方初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，由元朗警區刑事偵緝第12隊跟進調查。



據了解，71歲女受害人姓樊，為一名退休人士，在 2003年退休後移民到新加坡與女兒同住。至去年中老婦獨自返港，並出售在港的其中一個物業。上月初，老婦接到自稱內地公安、講廣東話的男子電話，指老婦曾到過廣州並曾接受隔離，老婦否認曾到訪廣州。其後另一名自稱是公安局高級官員、操普通話的女子致電老婦，稱她涉及洗黑錢案件，指示她開設一個新的銀行賬戶並將所有的個人存款存入，以證她在案件中的清白。老婦跟從指示於9月30日開設了銀行賬戶，並在9月至10月期間分3次存入共700萬港元。

其後，第3名自稱是公安局輔助人員的騙徒到達老婦的住所，要求老婦填寫銀行表格，索取包括香港身份證、銀行賬戶資料、提款卡密碼等個人資料，還帶走其手機 SIM 卡。

至本周二（11日），騙徒再要求老婦存入64萬港元後，老婦與騙徒失去聯繫，其後到自動櫃員機查賬，發現只剩港幣數百元，才知道被騙及報警求助。