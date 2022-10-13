紅黃碼│再添3名「黃碼」人士違規被罰款　3餐廳需停晚市堂食兩周

警方於Facebook專頁指，繼早前向違規「黃碼」人士發出定額罰款通知書，及檢控2名處所負責人後，再次發現有個別人士繼續罔顧公眾健康及「黃碼」限制的規定，在「疫苗通行證」仍然顯示為「黃碼」的情況下進入受限處所，經與相關部門協調後，成功識別出多3名涉嫌違反相關規例的市民，並向他們發出定額罰款通知書。

警方亦檢控3名違反第599F章規例的餐廳負責人，並要求相關餐飲處所按規定在下午6時至翌日上午4時59分停止堂食，並在其他時段不得安排多於二人同坐一桌，為期14天。



警方指出，如受限於「黃碼」規定的人士進入餐飲處所及受第599F章規管的主動查核「疫苗通行證」的處所，即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或被定額罰款5,000元；而所有餐飲處所及受第599F章規管的主動查核「疫苗通行證」的處所負責人須禁止屬「黃碼」的市民進入其處所，違者可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

警方又表示對違反相關規定的行為，堅決採取零容忍的態度，而社會各界必須攜手聚焦於同心協力及繼續遵守預防及控制疾病的相關規例，為復常之路奠下基礎。