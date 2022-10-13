警方破12宗騙案　揭集團專呃長者　受害人最大94歲

警方昨日（12日）搗破一個針對長者的詐騙集團，偵破10宗「猜猜我是誰」電話騙案及2宗情緣騙案，共拘捕8名本地男子及2名本地女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「藏有攻擊性武器」罪，涉案金額約港幣150萬。當中，最大年紀的受害人為94歲。



本年7月至8月期間，全港多區發生針對針對長者的「猜猜我是誰」電話騙案，東九龍總區刑事部發現，有本地三合會集團與跨境詐騙集團合作，以尖沙咀一商廈為營運中心，待受害人「上鈎」後，本地集團會招聘「跑腿」上門或要求受害人到指定地點交收款項。同時，亦會招聘大量傀儡戶口清洗黑錢。

東九龍總區刑事部總督察韓成昊表示，再經深入調查後，警方昨日（12日）採取代號名為「穿刺」的反詐騙行動，搗破涉案集團拘捕10名男女，並檢取大量證物，成功偵破10宗「猜猜我是誰」電話騙案及2宗情緣騙案，涉款150萬元。當中，電話騙案的受害人均為長者，年齡介乎66歲至94歲，而情緣騙案的2名女受害人分別為66歲及53歲。

有本地三合會集團與跨外詐騙集團合作，已尖沙咀一商廈為營運中心，待受害人「上鈎」後，本地集團會招聘「跑腿」上門或要求受害人到指定地點交收款項。同時，亦會招聘大量傀儡戶口清洗黑錢。（林振華攝）

東九龍總區刑事部高級督察黃月珍表示，昨日（12日）於全港採取行動，拘捕8名本地人，包括6男2女（28歲至49歲），當中一人因藏有伸縮警棍而同涉「藏有攻擊性武器」罪。8名被捕人於集團的角色分別為專責進行招聘的主腦、「跑腿」、中心工作人員、車輛接送及傀儡戶口持有人，當中4人有三合會背景。

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同日（12日），將軍澳警區刑事部亦搗破涉案集團一個位於尖沙咀商廈，已營運3個月的贓物處理中心，負責行動的呂朗澄督察指，經調查後，發現多宗「猜猜我是誰」電話騙案的犯罪款項會交到上述中心洗白，初步計算中心已清洗300萬元犯罪得益。

警方在行動中逐以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕兩名分別32歲及43歲的男子，並檢獲7.5萬元現金、47張信用卡、433張填有個人資料的信用卡申請表、信用卡收據、入數紙、支票簿、電腦及手提電話。

呂朗澄相信，2名被捕男子以購買名貴手錶及手袋洗白，再以信用卡繳付卡數，涉款高達200萬元，當中不排除騙徒冒充他人申請信用卡。此外，兩人會將騙取的款項存入不同戶口，再透過不斷買賣虛擬貨幣，以清洗黑錢，警方於現場檢獲的入數紙涉款高達120萬的。