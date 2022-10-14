西貢觸電慘劇｜好友及同事表難過　指死者生前積極友善獲全村尊重

「好樂意分享呢個島嘅事情畀大家知……，佢好好人」，西貢鹽田梓村屬於寧靜小島，村民陳富明（63歲）在沐浴期間觸電致死，震驚全村，其好友石先生表示，與死者認識約10年，對慘劇深表遺憾，指死者生前希望將島上靈性生活、文化推廣出去，村內人士均很尊重他。



死者生前熱心村務。（來源：「鹽田梓藝術節」）

石先生是天主教教友，到島上工作因而認識陳，得知陳亦是虔誠教徒，形容他「好好人」，負責一些導賞團及工作坊，擔任鹽光保育中心司庫多年，積極參與島上復修工作，樂意分享島上的故事。他表示，天主教徒對死亡不會太緊張，相信他日定能再見，「我哋天主教返去天堂，嚟緊會再見，只係遲同早」。

石先生對陳離世表示遺憾。（楊嘉朗攝）

另一工友林先生表示，雖然與死者不太相熟，但印象中死者平易近人 、和藹可親，對遊客熱情，屬於熱心村民。據了解，警方調查得知，涉事熱水爐為儲熱式熱水爐，偏舊款，不過接駁位都完整沒問題，初步懷疑洗澡期間駁錯電引發觸電。

今（14日）凌晨3時許，陳在浴室洗澡期間突然暈倒，71歲堂兄發現報警，救護員到場，事主昏迷地上面向熱水爐，移動時感到其身上尚存微弱電流，懷疑觸電出事，由政府飛行服務隊直升機送院搶救，惜告不治，警方初步調查相信死者沐浴期間懷疑觸電，並無可疑，稍後將安排剖屍確定死因。