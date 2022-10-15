警西九龍「犁庭掃穴」反罪惡　拘2男發76張定額罰款通知書

西九龍總區刑事部，聯同油尖警區反三合會行動組、尖沙咀分區雜項調查隊、有組織罪案及三合會調查科、新界北及西九龍機動部隊昨晚（14日）展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡聯合行動，突擊巡查區內多間酒牌處所，提醒處所經營者、從業員及市民嚴格遵守防疫規例。



行動中，一名35歲姓鍾本地男子出示他人的電子針卡，涉嫌「企圖誤導警務人員」被捕。在該場所內，人員亦發現4名男子及1名女子，年齡介乎26至32歲，分別未能出示安心出行掃瞄紀錄、及有效疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），遂向他們發出定額罰款通知書。



另外，反三合會行動組人員今日凌晨（15日）突擊搜查區內夜總會，發現一位於油麻地彌敦道的夜總會，凌晨2時後仍違規營業。經調查後，人員拘捕一名58歲姓陳本地男子，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

在該場所內，人員亦發現41名男子及30名女子，年齡介18至70歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），遂向他們發出定額罰款通知書。該場所亦因違反防疫令須勒令關閉七天。所有被捕人現正被扣留調查。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關防疫規例，協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。警方會在疫情期間繼續加強巡查及果斷執法。