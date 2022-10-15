葵涌迷你倉藏$5,900萬大麻花　25歲維修技工涉販毒被捕

警方毒品調查科昨日（14日）於葵涌進行打擊毒品行動，以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕一名25歲姓陳的本地男子，共檢獲278公斤大麻花，市值約港幣5,900萬元。警方表示，該批大麻花由加拿大運入本港，相信已堵截大批大麻流入本地市場。



毒品調查科行動組3A隊高級督察陳熾華指，昨日（14日）下午4時，探員於葵涌打磚坪街一棟工廠大廈的迷你倉發現一名可疑男子離開，於是上前截停。經搜查後，發現該名男子手持的6個紙袋內共有6包，每包約重各1公斤的大麻花。探員以涉嫌「販毒」將陳男拘捕，並將他押到上址使用的迷你倉作出調查。



人員其後在迷你倉內搜出391包共重272公斤大麻花，以及一批毒品包裝工具，相信於涉事迷你倉已運作接近一星期。探員遂再以涉嫌「販毒」將陳男拘捕，他現正被扣留調查。

毒品調查科行動組3A隊高級督察陳熾華指，該批大麻花由加拿大運入本港，相信已堵截大批大麻流入本地市場。

陳熾華表示，警方發現毒販會利用迷你倉作為毒品儲存及分銷中心，相信因為迷你倉租金較平，而且租期較為彈性。加上，大部分迷你倉是以24小時自助形式營運，毒販可以選擇在人流較少的時段出入，亦可以把毒品分拆並儲存於不同迷你倉，以此減低被警方發現的風險，增加執法人員的執法難度。



涉事25歲姓陳男子報稱維修技工，他現正被扣留調查，將會被暫控2項「販毒」罪，於10月17日在西九龍裁判法院提堂。

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陳熾華呼籲，迷你倉業界及租戶，如果發現身邊的迷你倉經常有可疑人士出入，或存放一些可疑物件，就如是次的大麻花會散發強烈氣味；又或有租戶經常於深夜進出迷你倉進行可疑活動，例如傳出包裝物件的聲音，應立即盡快與警方聯絡。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。