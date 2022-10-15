美國運港零食郵包藏1400萬元毒品　兩男涉收千元報酬販毒被捕

香港海關毒品調查科調查美國來港郵包藏毒案，在包裹內檢獲市值1,400萬元的懷疑冰毒及可卡因，昨日（14日）進行監控遞送的行動時，拘捕兩名本地男子涉嫌販毒，他們分別負責提取及運送毒品的工作。經調查後，證實兩人分別收取1,000元及2,000元的報酬而犯案。



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海關機場科人員周三（12日）經風險評估後，揀選及查驗一批由美國來港的雜貨，在其中3箱貨品內發現14公斤懷疑冰毒及5公斤懷疑可卡因，市值約1,400萬元，毒品收藏在零食包裝內。海關毒品調查科接手調查後，昨日（14日）上午在葵涌進行監控遞送的行動，並以涉嫌販毒拘捕一名到物流公司提取三箱懷疑毒品的24歲本地男子，深入調查後，同日早上在葵涌拘捕另一名49歲本地男子，相信他負責駕車接應首名被捕人士所提取的毒品，同時在其身上檢獲2.5懷疑可卡因。

經初步調查後，24歲被捕男子報稱建築工人，相信他為了收取2,000元酬勞而提取毒品；而49歲被捕男子報稱是司機，收受1,000元報酬，負責接應貨物，他另涉管有危險藥物罪。海關指兩名被捕人士互相認識，會調查他們背後是否被集團操控，兩人並已被起訴，將於下周一（17日）於西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫表示，案中的販毒份子企圖以零食包裝蒙混過關，但海關以風險管理、高效清關的執法策略，加上即時的跟進調查，最終成功拘捕兩人。海關呼籲市民切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，亦不要接受任何人士委託或聘請將受管制物品運送進出香港，也切勿在未清楚物品的屬性下協助他人運送，同時要小心避免將個人資料及地址交予他人作收取郵包之用。