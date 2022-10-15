有片｜土瓜灣刑毀男牆身寫門牌淋紅油　住戶落樓求助竟同乘一𨋢

一位居住於土瓜灣偉恒昌新邨的網民，昨日（14日）於Facebook 發文指被人上門淋紅油，又在牆身寫上「9A」，但該大廈根本沒有9A單位。其家人發現遭刑毀後，向大堂保安求助，期間在升降機更巧遇懷疑淋油的男子，惟亦攔截不果，疑人則落荒而逃。網民黃先生接受《香港01》訪問時大喊冤枉，指未曾與人結怨及欠債，不明白事件為何發生。



黃先生表示，他一家五口，包括母親、妻子及兩名年幼子女居於昌景閣A座9樓一單位，事發於昨日（14日）下午5點許，家中突然有一股刺鼻的油漆味於屋外傳出，當妻子打開大門查看，竟發現大門及附近牆身佈滿大量紅油，再仔細檢查，更發現牆身寫有「9A」字眼，妻子一怒之下，便乘搭升降機到地下大堂向保安求助，途中一直以手機翻查大門的感應式鏡頭紀錄。

當升降機門打開後，黃妻看見一名從高層而下的陌生男子，起初她不以為意，並繼續檢查門Cam影片，惟查看至事發一刻時，她臉色一沉，全因片段中刑毀男的衣着打扮，與身旁男子完全相同。黃妻不敢輕舉妄動，待到達大堂看到保安後，便大喊求助，惟此時刑毀男已奪門而出，往貴州街方向直奔逃去。

根據黃所提供片段，第一段時間顯示為下午5時26分，一名男子到訪單位後，閃縮迴避大門感應器，並推開防煙門，半邊身躲在後樓梯，以黑色雙頭筆寫上「9A」的字眼；第二段時間顯示則為下午5時29分，當時鏡頭已被淋潑紅油，攝錄的影像也變成一片紅色，男子完事後躲回後樓梯，以手提電話透過防煙門的透明玻璃拍照。黃生懷疑刑毀男為掩人耳目，經後樓梯逃至13樓頂層，再乘搭升降機至大堂逃走，沒料到期間碰巧遇上妻子。

黃對事件直呼冤枉，「我沒有欠債，一家五口平日亦足不出戶，何來得罪別人？」，因此他懷疑被人「點錯相」。黃生亦透露，居住大廈根本沒有9A單位，而單位的前任業主為現時同層的一位六旬鄰居，雙方關係良好，鄰居為人非常友善，經濟狀況亦不至於窮困潦倒，相信與事件無關。

對於後續處理，黃先生表示非常擔心家人安全，而現時已大致上將大門油漬清理，但仔細驗查下仍留有痕跡，稍後或會以噴油形式修補大門。此外，他無奈地引述負責調查的警員所指，即使有片為證，但因賊人面戴口罩，亦較難將其捉拿歸案。

警方表示，昨日（14日）下午約6時，接獲一大廈保安報案，指有樓上單位被淋紅油，隨即派員到場，而案件仍然調查中，列作「刑事毁壞」處理，目前交由九龍城警區刑事調查第五隊正跟進，暫時未有人被捕。