警屯門揭發掛假牌私家車　拘20歲男司機檢毒品煙花

屯門警區交通執法專隊人員昨日（10月14日）下午在屯門青海圍一帶進行交通執法期間，發現1輛違規停泊的私家車，遂上前作出調查。人員在檢查汽車底盤時，發現該輛私家車並非該車牌的登記車輛，車牌屬於1輛失車，懷疑與7月中環區的1宗偷車案有關。屯門警區非常重視案件，即時調派屯門分區特遣隊人員部署埋伏行動，截查1名取車的可疑男子。



警方在搜查車輛期間，於車內發現另1對未有登記車牌，懷疑用作不法用途。另外，人員亦於車箱的儲物格內共檢獲51包懷疑毒品，當中包括21.1克懷疑可卡因、6.4克懷疑海洛英、9.8克懷疑大麻花、15.6克懷疑大麻精及2粒懷疑第一部毒藥，總市值約港幣3萬元。其後，人員在搜查該輛私家車的車尾箱時，發現37盒盒裝煙花及42支煙花。

人員拘捕該名20歲張姓男子涉嫌「擅自取去交通工具」、「行使虛假文書」、「管有工具適合作非法用途」、「販毒」、「非法管有第1部毒藥」及「非法藏有煙花爆竹」，他現正被扣留調查，案件交由屯門警區刑事調查隊第8隊繼續跟進。

警方重申，任何人干犯未獲授權而取用運輸工具及使用虛假文件的相關罪行，根據《盜竊罪條例》及《刑事罪行條例》，最高可被判處10年監禁。另外又重申販運危險藥物是嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款5百萬元及終身監禁。而任何人如非法藏有或燃放煙花爆竹，根據《危險品條例》，一經定罪，最高可被罰款2.5萬元及判監6個月。警方強調，對所有犯法行為均採取零容忍態度市民切勿以身試法。