粉嶺聯和墟「靜電頭」　專家拆解：與髮質有關

粉嶺聯和墟日式燒肉店驚現「魔幻電力」，途人一根根頭髮直豎，令人稱奇。英國機械工程師學會院士盧覺強看過相片後揭開謎底，指深秋乾燥靜電多，乾性髮質水份少，容易產生靜電髮絲豎起，倘頭髮最近做過負離子直髮，負離子會受靜電中的正離子吸引，髮絲會吸扯豎直。



盧覺強分析，相片中的靜電現象可能與髮質有關。 （資料圖片)

盧覺強表示，柔性髮質水份多靜電少，乾性髮質相反，最易產生靜電，所以並非每個人皆會「怒髮衝冠」，而燒肉店外帶有靜電，除了天氣乾燥外，附近亦有大量用電現象，釋放靜電，兩者加在一起，靜電現象會更加明顯。

《香港01》記者到聯和墟該日式燒肉店外查看，燒肉店位於逸峯廣場外圍，有職員表示，未聽過有客人投訴靜電問題，經過門外亦沒發現有靜電。街坊梁先生表示，聽聞該處有靜電問題，但自己未曾親身感受到。記者行近燒肉店門外，未發現頭髮會豎直，一切正常。

記者現場實測，不過未見靜電現象。

過去，世界各地亦曾發生類似頭髮直豎靜電現象，2013年7月，一名台灣女子在嘉義市友忠路一家餐廳吃飯，餐後到停車場時，突然頭髮豎直，離開停車場就恢復正常，有學者認為是事主站在會漏電而帶有大量靜電的汽車旁，應跟停車場無直接關連。

台灣女子在停車場出現頭髮直豎。（東森新聞截圖）

1975年，美國聖地亞哥一對兄弟攀登山頂後頭髮豎起，當時認為有趣拍照留念，不過，不久後風雲變色，氣溫開始下降並有冰雹落下，他們準備下山時遭到雷擊，弟弟的背部和肘部更被三級燒傷。