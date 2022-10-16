灣仔兩黑幫為賣淫生意暗戰　警一網打盡拘28男女

警方本月14至15日進行代號「幽域」行動打擊黑社會收入來源，先後搗破一間夜總會及性工作者宿舍，並以「經營賣淫場所」、「協助經營賣淫場所」、「違反逗留條件」、「控制他人而目的在於賣淫」、及「串謀勒索」等罪拘捕17女11男。被捕女子當中有11人是來自內地或其他地區，他們被操縱到夜總會為客人陪坐或者其他色情活動。



灣仔警區署理刑事總督察陳梓銓講述案情，行動為目標為打擊黑社會及阻截其收入來源。行動中拘捕28人，包括17女11男（26至55歲）。17名被捕女子當中有11人是來自內地或其他地區。

一黑幫安排女子來港賣淫 惹另一黑幫勒索

本年9月，灣仔警區反黑組接獲情報，發現一個有黑社會背景的團伙，操縱持內地或其他地區旅遊證件的女子，進行賣淫活動。這些女子會到夜總會為客人陪坐或者其他色情活動。警方鎖定灣仔區兩個相信是性工作者宿舍的單位。團伙由兩個主腦操縱，其他成員則擔當司機角色，接送性工作者來往宿舍及夜總會，又或者買外賣。警方又發現有另外一班有黑社會背景的團伙，試圖染指這些業務，勒索接送客人的夜總會司機，要求繳交每個月15000元保護費，否則製造麻煩。

灣仔警區刑事部於10月14至15日進行代號「幽域」行動，聯同入境處搗破1個用作賣淫場所的夜總會，拘捕3男12女，涉嫌「經營賣淫場所」及「違反逗留條件」。及後聯同特別職務隊和入境處，在宿舍拘捕兩名主腦及兩名外地女子。另外又在香港多區採取行動，拘捕6名男子。他們涉嫌「控制他人而目的在於賣淫」、「違反逗留條件」及「串謀勒索」。