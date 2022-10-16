灣仔新義安為賣淫生意同門暗戰　警一網打盡拘28男女

警方本月14至15日進行代號「幽域」及「犁庭掃穴」行動打擊黑社會收入來源，先後搗破一間夜總會及性工作者宿舍，並以「經營賣淫場所」、「協助經營賣淫場所」、「違反逗留條件」、「控制他人而目的在於賣淫」、及「串謀勒索」等罪拘捕17女11男。被捕女子當中有11人是來自內地或其他地區，他們被操縱到夜總會為客人陪坐或者其他色情活動。據悉，賣淫集團由「新義安」操控，沒料到有同門欲分一杯羮，糾黨勒索夜總會司機每月15,000元保護費，結果全部人一併落網。



灣仔警區署理刑事總督察陳梓銓講述案情，行動目標為打擊黑社會及阻截其收入來源。行動中拘捕28人，包括17女11男（26至55歲）。17名被捕女子當中有11人是來自內地或其他地區。

本年9月，灣仔警區反黑組接獲情報，發現一個有黑社會背景的團伙，操縱持內地或其他地區旅遊證件的女子，進行賣淫活動。這些女子會到夜總會為客人陪坐或者其他色情活動。警方鎖定灣仔區兩個相信是性工作者宿舍的單位。團伙由兩個主腦操縱，其他成員則擔當司機角色，接送性工作者來往宿舍及夜總會，又或者買外賣。警方又發現有另外一班有黑社會背景的團伙，試圖染指這些業務，勒索接送客人的夜總會司機，要求繳交每個月15,000元保護費，否則製造麻煩。

兩名主腦涉操控賣淫集團，沒料到同門知悉後竟想染指部分業務，並勒索提供接送服務的司機。（警方直播截圖）

安排女子來港賣淫收入豐 惹同門欲分一杯羮

消息指，安排外地女子來灣仔夜總會坐枱兼營淫業的兩名主腦，均姓楊，分別33歲及39歲，有黑幫「新義安」背景。兩人報稱無業，為外地性來港工作者安排宿舍和專車接送等閉環管理，令外人難以發現，兩人亦從中獲得豐厚利益。可是兩人生意被同門獲悉，其中一名報稱任職司機的黃姓頭目（37歲），更欲分一杯羮，他更糾集手下逼操控淫業的兩名楊姓主腦交陀地，導致雙方因財失義，雖是同門，但關係劍拔弩張。

灣仔警區反三合會行動組及特別職務隊人員，於10月14至15日進行代號「幽域」及「犁庭掃穴」行動，聯同入境處搗破1個用作賣淫場所的夜總會，拘捕3男12女，年齡介乎26至55歲，涉嫌「經營賣淫場所」、「協助管理賣淫場所」及「違反逗留條件」。及後再在一個宿舍拘捕4名男子及2名外地女子，包括2名姓楊主腦，分別涉嫌「控制他人而目的在於賣淫」、「協助控制他人而目的在於賣淫」及「違反逗留條件」。另外，調查亦發現4名包括黃男在內，年齡介乎28至52歲的男子，懷疑收取保護費，涉嫌「串謀勒索」被捕。

灣仔警區特別職務隊人員同日亦搗破一間懷疑無牌按摩院，拘捕3名女子，年齡介乎33至34歲，分別涉嫌「經營賣淫場所」及「協助經營賣淫場所」。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，人員檢獲少量現金及一批懷疑與案件有關的手提電話等。