重案組及反黑組大破違規派對房間拘1男　5男女無掃安心出行被罰款

警方表示，觀塘警區重案組聯同雜項調查隊人員，昨日（10月16日）晚上約10時，展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間。行動中，人員發現成業街15至17號一派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。人員亦發現單位內4名本地男女子，年齡介乎19至24歲，未能出示安心出行掃描紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。警方稍後會向處所的負責人發出法庭傳票。



荃灣沙咀道違規派對房間的負責人被捕。（警方提供）

另外，荃灣警區反三合會行動組昨晚亦展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」反罪惡行動，突擊搜查區內多個派對房間，並發現沙咀道一派對房間內，有1名39歲本男子未有掃瞄安心出行二維碼，他涉嫌違反第599F章被罰款；姓張（32歲）男負責人則涉違第599F章被捕，已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

派對房間負責人及顧客須遵守預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》下的相關限制，必須確保進入處所人士符合相關規定。任何人士一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。