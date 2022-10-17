巴基斯坦來港強化玻璃藏毒　海關檢值630萬元K仔

香港海關今日（17日）在香港國際機場截獲一批由巴基斯坦來港的強化玻璃貨物，檢獲約11公斤俗稱「K仔」的氯胺酮毒品，市值約630萬元。



海關毒品調查科機場調查課署理高級調查主任曾宥銓講述案件，指海關機場科今日揀選一批由巴基斯坦運往香港、報稱載有強化玻璃的空運貨物。人員發現貨物上報稱的收件地址並不準確，有關地址為元朗區一唐樓的住宅單位。由於收件人及地址是以公司登記，但公司利用住宅單位收貨屬較為罕見，因而引起人員的懷疑。

人員在檢查涉案空運貨物期間，發現共兩箱強化玻璃，每箱貨物底部均有膠製承托的卡板，兩個卡板的款式亦較少見，且四邊邊緣位置均有重新貼上的痕迹，而卡板重量異常沉重，經X光檢查後顯示影像有可疑，結果人員檢查後發現卡板內藏有K仔。

隨後海關毒品調查科接手調查案件，發現販毒集團聘請本地一間物流公司一名貨車司機，到機場貨運站提取該批貨物，並企圖將貨物運住元朗一郊區地方。案件仍在調查中，現階段暫未有人被捕，但不排除稍後將會有人被捕。

曾宥銓稱，在今次案件中，海關發現販毒集團將毒品收藏在作為承托物的卡板內，卡板上再放上沉重的貨物，藉此增加人員檢查的難度。不過海關會利用高端儀器，小心檢查貨物及承托物，防止毒品流入本港。