女子Carousell放售Tesla遭偷車案　警再拘1泰籍男　累計4人落網

一名本地女子早前在網上買賣平台「Carousell」放售一輛Tesla Model S私家車，未料相約兩名買家在西貢交收時，稍不為意被兩人駛走車輛。上周五警方接獲報案後，經深入調查拘捕兩男一女，至昨日（16日）再於沙田石門拘捕一名25歲泰籍男子，並起回另一宗案件的失車，相信該名被捕泰籍男子，涉嫌與今年9至10月發生的至少5宗同類案件有關。



消息稱，被捕的25歲泰籍男子，持有香港身份證，他涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「爆竊」，正被扣留作進一步調查。將軍澳警區重案組人員於昨日凌晨採取行動，在沙田石門將該名泰籍男子拘捕，並在他身上檢獲另一條懷疑失車的車匙，同時在附近路邊尋回另一宗案件的失車。

警方調查顯示，該名被捕人涉嫌與今年9至10月發生的多宗案件有關，分別涉及將軍澳及八鄉3宗利用網上買賣平台干犯的「以欺騙手段取得財產」案、一宗在長沙灣的「未有付款而離去」案，及一宗在黃大仙的「以欺騙手段取得財產」及「未獲授權而取用運輸工具」案。連同該名被捕男子，是次案件已有4名男女被捕。

上周五警方接獲一名本地女子報案，指她被人盜去車輛。女事主早前在網上買賣平台「Carousell」放售一輛Tesla Model S私家車，未幾即有2名「買家」接觸，雙方洽談後，相約在西貢一私人屋苑附近交收。惟其後2名男子現身，卻趁女事主不為意時將車駛走，女事主慌忙報警。

將軍澳警區刑事調查隊根據涉事車輛的GPS追查後，發現該車停泊在美孚一停車場，隨即埋伏守候。其後2名18歲本地男子及1名16歲本地少女現身取車，人員立即上前作出拘捕行動，最終3人同涉「未獲授權而取用運輸工具」被捕。其中一名男被捕人為早前其中一名買家，警員並在他身上檢獲該失車車匙。警方表示，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。