機場巴士故障　荃灣德士古道天橋往青衣近大窩口道一度封閉

撰文：凌逸德
出版：更新：

今日（19日）上午7時45分左右，一輛前往機場的A41P巴士，沿德士古道天橋行駛期間故障。因車輛故障，德士古道天橋往青衣方向近大窩口道的唯一行車線一度封閉。 車龍龍尾一度到荃錦交匯處，有待消散。

交通意外