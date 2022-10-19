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港聞
突發
機場巴士故障 荃灣德士古道天橋往青衣近大窩口道一度封閉
撰文：
凌逸德
出版：
2022-10-19 08:14
更新：
2022-10-19 08:14
今日（19日）上午7時45分左右，一輛前往機場的A41P巴士，沿德士古道天橋行駛期間故障。因車輛故障，德士古道天橋往青衣方向近大窩口道的唯一行車線一度封閉。 車龍龍尾一度到荃錦交匯處，有待消散。
交通意外