石硤尾多彩皇宫對開小巴撞單車　單車男手部受傷

撰文：凌逸德
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今日（19日）上午7時28分，一名騎單車男子途至南昌街多彩皇宫酒樓對開時，被一輛綠頂小巴撞倒。他清醒，自行報案稱手部受傷。警方正調查意外起因。

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