港島車輛違泊阻校巴上落　警執法發343張「牛肉乾」拖5車

港島總區交通執行及管制組連同各警區人員一連兩日（10月17至18日）在區內進行代號「守護者」（SHELLPUSHER）行動，特別打擊對學童上落校巴及公共交通工具的違泊及不負責任駕駛行為。



港島交通部人員事前考察並鎖定因為違泊及上落客而阻礙學童及家長上落校巴或公共交通工具的黑點，並靈活進行執法行動。行動中，人員共發出343張告票，就「限制區內讓乘客上落」、「在限制區內裝卸貨物」、「未經授權在巴士站、公共小巴站的士站或公共小巴停車處停車」、「違反道路標記」、「違反交通標誌」、「沒有遵從交通燈指示」等事項作出檢控，並拖走5輛車輛至鰂魚涌警察汽車扣留中心作檢驗或扣留。



警方譴責上述的自私行為，有關人士為求方便而犧牲其他道路使用者特別是學童的安全。 港島總區交通執行及管制組會繼續以市民為本，持續進行重點交通執法，於區內針對違泊阻礙學童上落校車及公共交通工具的黑點，打擊違例泊車。警方會採取零容忍的態度，人員除了會不作任何警告情況下票控違泊司機外，亦會在無預先警告及通知情況下，拖走無人看守及於道路上造成嚴重阻塞的車輛。