馬鞍山女子被客貨VAN撞倒　受傷送院

撰文：凌逸德
出版：更新：

今日（20日）上午8時29分，一名女子在馬鞍山恆錦街恆康街交界、耀安邨對開，被一輛客貨車撞倒。傷者右手擦損一度昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院後回復清醒。警方正調查意外原因。

交通意外