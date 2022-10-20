非法集團設賭博網站　4個月洗黑錢4000萬元　警拘7人包括兩骨幹

有非法集團設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，又在網上以500元至2000元招攬市民開設虛擬銀行戶口供其「洗黑錢」。警方經多個月收集情報及分析，昨日（19日）展開代號「彈丸行動」，在全港各區拘捕4男3女，包括2名集團骨幹成員。警方調查發現該集團在2022年4月至7月期間，利用25個傀儡戶口處理共4000萬元的懷疑犯罪得益。



高級督察羅俊熹交代案情。

財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹交代案情指，警方發現有非法集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，並透過社交網站招攬賭客。集團又以500元至2000元報酬，招攬市民開設虛擬銀行戶口，戶口其後交給集團骨幹成員操控，他們會集中及有系統地使用傀儡戶口收受賭注，並在短時間內利用互聯網進行頻繁轉帳交易，從而掩飾資金流向，逃避警方追查。

過去幾個月，探員經情報收集及深入分析，發現非法集團合共持有25個本地虛擬銀行戶口。調查發現該集團於2022年4月至7月期間，利用該25個傀儡戶口處理共4000萬元的懷疑犯罪得益。

昨日（19日）警方展開一連串拘捕行動，在全港各區搜查及拘捕2名集團骨幹成員及5名傀儡戶口持有人，並在他們身上及住所檢獲大量電話、電話卡、電腦、路由器、銀行卡等。警方在2名骨幹成員住所中發現大量其他人的身份證明文件、信用卡及冰毒。被捕人包括4男2女本地人及一名外籍女子，年齡介乎19至56歲，分別報稱無業、清潔工及速遞員，涉嫌以串謀洗黑錢、盜竊及管有危險藥物罪，現正被警方扣查。警方會調查資金來源及去向，不排除有更多人被捕。