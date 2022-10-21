大埔男搬野豬屍上車惹疑　食環署：承辦商員工無著制服將扣服務費

組織「香港野豬關注組」昨日（20日）於Facebook專頁指，有市民昨日於大埔汀角路，發現有一名男子將野豬屍體搬上車，惟未見男子及私家車有任何政府部門標誌，擔心有人私自捕殺野豬。

食環署於今日（20日）證實該名男子為署方承辦商員工，當時接報到場撿收野豬屍體，又指由於該員工未有按合約規定穿上制服，及將屍體放入膠袋，將向承辦商發出失責通知書並扣減服務月費。



據「香港野豬關注組」張貼的圖片所見，相中一名身穿黑色背心的男子，正搬動車上一具野豬屍體，而地上亦有另一具野豬屍體被放置於板車上。關注組成員黃豪賢表示，目擊市民當時未見有任何食環署及漁護署制服的人員在場，而且野豬屍體亦沒有以黑膠袋包裹，因此感到可疑，惟擔心如果報警處理，會令上址其他野豬亦被捕殺。黃豪賢又指，假如相中人士屬政府部門職員，是否應該有相應識別，以及確保妥善處理野豬屍體。

食環署：承辦商員工撿收豬屍 無著制服將扣服務費

食環署發言人今日表示，署方昨日接獲相關部門轉介，指大埔汀角路發現一具野豬屍體，隨後安排承辦商到場撿收，該具野豬屍體其後已轉交漁護署化驗。發言人指經調查及跟進後，圖片中人士為署方承辦商的員工。惟該員工在工作期間未有按合約規定穿上制服及把野豬屍體放入適當的膠袋並妥為包裹，署方會根據合約條款向有關承辦商發出失責通知書並扣減服務月費，並會繼續密切監察承辦商的服務表現，確保其符合服務合約的規定。

發言人又指該承辦商在處理大埔汀角路發現野豬屍體個案前，亦接獲相關部門轉介，於元朗南生圍撿收另一具野豬屍體。