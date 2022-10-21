網上刷單員騙案｜22歲男以為獲聘代訂酒店　被呃匯款逾16萬元

刷單騙案再現！一名22歲青年在通訊軟件誤信騙徒，以為獲聘擔任訂購員，負責代訂酒店住宿服務，被騙徒指示分開15次將超過16萬元款項存入至對方指定的銀行帳戶，雖然一度賺取到1000元佣金，但未能收回本金，對方其後甚至失去聯絡。警方正追緝騙徒和款項下落。



警方今日（21日）下午約5時接獲一名22歲姓許本地青年報案指，早前回應陌生人在一個通訊軟件發出的招聘信息，聲稱聘請訂購員，在一個網站平台上代訂指定酒店住宿服務，受害人按照指示，先後15次將約16.6萬元存入至對方指定的銀行帳戶，以賺取佣金，騙徒初時一度向受害人發放約1000元佣金。但最終去如黃鶴，許男懷疑受騙，於是報警求助。

警方經初步調查後，將案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫時未有人被捕，同時強調騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」，他們對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷，騙徒更不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法，有騙徒更會在受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任，呼籲市民如有懷疑，應致電「防騙易18222」。