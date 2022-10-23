警秀茂坪掃黃　搗賣淫場所及無牌按摩院拘五女

秀茂坪警區特別職務隊及刑事部根據線報及經深入調查後，昨日（10月22日）下午進行代號「映月」（MOONIMAGE）的打擊非法賣淫行動，突擊搜查觀塘區康寧道1帶多個單位，搗破2間懷疑賣淫場所及2間懷疑無牌按摩院。



行動中，２名分別為45及53歲本地女子，涉嫌「管理賣淫場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，3名本地女子，年齡介乎44至54歲，涉嫌「協助管理賣淫場所」被捕，其中3名被捕女子及另外2女1男的顧客，年齡介乎40至76歲，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出共6張違反相關防疫規例的定額罰款通知書。

另外，人員亦搗破２間懷疑無牌按摩院，並拘捕5名本地女子，年齡介乎43歲至57歲，分別涉嫌「經營無牌按摩院」及「協助管理無牌按摩院」。行動中，人員檢獲1批證物，包括現金約1萬5千元、按摩油及床單等。所有被捕人現正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。秀茂坪警區會繼續留意有關情況及進行情報搜集，打擊非法賣淫活動罪行。

警方亦提醒市民，根據《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第139條，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所，或管理／協助管理，或以其他方式掌管/控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬違法，一經簡易程序定罪，最高可處監禁3年；經公訴程序定罪，最高可處監禁10年。另外，任何人身為處所的擁有人或租客或其代理人將處所全部或部分出租，而知道其全部或部分將經營作賣淫場所；或如處所全部或部分已用作賣淫場所，故意參其繼續作此用途，亦同違法，一經定罪，可被判監7年。